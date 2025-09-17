IFEL e il progetto AI-PACT – Innovazione e intelligenza artificiale per i Comuni

Innovazione 17 Settembre 2025, di redazione

Il progetto è nato per supportare le PA nell’affrontare la trasformazione digitale e, in particolare, le opportunità dell’Intelligenza Artificiale

Articoli correlati
Innovazione

Parte AppLI, il web coach del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Innovazione

Ricerca, Strategia italiana per le Tecnologie quantistiche: pubblicato il documento finale redatto dagli esperti

Innovazione

Contest PA OK! Prorogata la scadenza per votare i progetti finalisti

Innovazione

Indagini patrimoniali, il Garante privacy dice sì alla piattaforma CEREBRO

Innovazione

IFEL lancia una call per soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla PA comunale

Entrano nel vivo le attività di AI- PACT, progetto nato per supportare le PA nell’affrontare la trasformazione digitale e, in particolare, le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.

Cofinanziato dal Mimit attraverso fondi PNRR e sostenuto da un consorzio di sei partner Università Bocconi, in veste di coordinatore, Università degli studi di BolognaUniversità Milano BicoccaIFELTempo e Maggioli, AI-PACT, Artificial intelligence for Public Administration Connected, mira a rafforzare il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e garantirne l’accessibilità a vantaggio dei cittadini e delle imprese, formare il personale della pubblica amministrazione sulle opportunità tecnologiche emergenti, facilitare l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici a livello dell’UE e sostenere l’adozione e l’orchestrazione dell’IA e delle tecnologie complementari.

IFEL, in qualità di partner del progetto, svolge il ruolo di interfaccia con i Comuni, che intende accompagnare attraverso: servizi di Assessment per analizzare la maturità organizzativa e gli impatti dell’introduzione dell’AI nei processi comunali; percorsi formativi e laboratori costruiti su misura per rispondere ai bisogni concreti delle amministrazioni locali.

Le linee di azione di AI-PACT

Il progetto prevede varie iniziative tra cui:

  • Assesment condotti da IFEL per supporto agli organi di decisione
  • Corsi sviluppati sia on-line sia attraverso laboratori in presenza nei diversi territori
  • Azioni di rafforzamento delle competenze nella PA locale a livello individuale sui processi e al livello di organizzazione nelle relazioni tra dipartimenti e passaggi dei flussi documentali e di organizzazione del lavoro (es. laboratori nei comuni con Dirigenti e funzionari)
  • Webinar di lancio, eventi, attività di sensibilizzazione
  • Azioni di supporto territoriale.

I momenti di incontro in calendario

Si parte il 15 e 16 settembre, con il primo corso online in cui IFEL partecipa accanto all’Università Bocconi: “Innovazione Digitale e Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione”, che introduce e articola le tematiche legate all’innovazione digitale nel settore pubblico ed offre una panoramica sugli impatti dell’AI, con l’obiettivo di rafforzare le competenze necessarie a valorizzare le opportunità offerte dall’Artificial Intelligence. L’evento sarà fruibile online in modalità asincrona.

Visita il sito: Innovazione Digitale e Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione – PROGRAMMA

La roadmap degli eventi continuerà successivamente con altri incontri già in programma:

  • 25 settembre – Evento nazionale “Il modello italiano di governance dell’Intelligenza Artificiale” cui parteciperà il Direttore IFEL Pierciro Galeone, un’occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, esperti e attori del settore privato per discutere come dare concreta attuazione a un modello di governance capace di coniugare innovazione, sicurezza e valore sociale. 
    CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Il modello italiano di governance dell’Intelligenza Artificiale  – PROGRAMMA 
  • 29 settembre – Incontro promosso da IFEL in collaborazione con Anci Toscana in cui saranno presentati i servizi di Assessment e formazione messi a disposizione gratuitamente per i Comuni toscani, il modello di maturità organizzativa sviluppato nell’ambito di AI-PACT e le opportunità di laboratori e percorsi guidati di adozione dell’AI.
    CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Intelligenza Artificiale: competenze, impatti e opportunità per i comuni – PROGRAMMA
  • 13 e 14 ottobre – Nuova edizione del corso di formazione online “Innovazione Digitale E Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione” sull’innovazione digitale nel settore pubblico per PA, in cui IFEL partecipa accanto all’Università Bocconi.
    CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Innovazione Digitale E Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione . 

Ulteriori informazioni sui singoli momenti saranno disponibili prossimamente.

Perché è importante per i Comuni aderire al progetto AI-PACT

Il progetto si configura come un’opportunità unica per i Comuni di rafforzare le proprie competenze sul tema IA, strutturare azioni e soluzioni IA enabled per migliorare i loro processi interni nonché il loro rapporto con i cittadini, le imprese e il tessuto produttivo territoriale, nel complesso. AI-PACT favorisce l’acquisizione di conoscenze e strumenti utili a:

  • Implementare tecnologie innovative utili al lavoro amministrativo e al disegno organizzativo della PA locale
  • Rafforzare le competenze nella PA locale
  • Migliorare le azioni di networking, sensibilizzazione e confronto tra PA locale e utenza finale.

IFEL, in questo percorso, è pronta ad accompagnare i Comuni passo per passo.

Gli enti interessati a saperne di più possono già iscriversi ai workshop in programma e chiedere maggiori informazioni a supportocomuniepoliticheeuropee@fondazioneifel.it.

Allegati:

Fonte: IFEL

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica