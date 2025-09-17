IFEL e il progetto AI-PACT – Innovazione e intelligenza artificiale per i Comuni

Entrano nel vivo le attività di AI- PACT, progetto nato per supportare le PA nell’affrontare la trasformazione digitale e, in particolare, le opportunità dell’Intelligenza Artificiale.



Cofinanziato dal Mimit attraverso fondi PNRR e sostenuto da un consorzio di sei partner Università Bocconi, in veste di coordinatore, Università degli studi di Bologna, Università Milano Bicocca, IFEL, Tempo e Maggioli, AI-PACT, Artificial intelligence for Public Administration Connected, mira a rafforzare il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e garantirne l’accessibilità a vantaggio dei cittadini e delle imprese, formare il personale della pubblica amministrazione sulle opportunità tecnologiche emergenti, facilitare l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici a livello dell’UE e sostenere l’adozione e l’orchestrazione dell’IA e delle tecnologie complementari.

IFEL, in qualità di partner del progetto, svolge il ruolo di interfaccia con i Comuni, che intende accompagnare attraverso: servizi di Assessment per analizzare la maturità organizzativa e gli impatti dell’introduzione dell’AI nei processi comunali; percorsi formativi e laboratori costruiti su misura per rispondere ai bisogni concreti delle amministrazioni locali.

Le linee di azione di AI-PACT

Il progetto prevede varie iniziative tra cui:

Assesment condotti da IFEL per supporto agli organi di decisione

Corsi sviluppati sia on-line sia attraverso laboratori in presenza nei diversi territori

Azioni di rafforzamento delle competenze nella PA locale a livello individuale sui processi e al livello di organizzazione nelle relazioni tra dipartimenti e passaggi dei flussi documentali e di organizzazione del lavoro (es. laboratori nei comuni con Dirigenti e funzionari)

Webinar di lancio, eventi, attività di sensibilizzazione

Azioni di supporto territoriale.



I momenti di incontro in calendario

Si parte il 15 e 16 settembre, con il primo corso online in cui IFEL partecipa accanto all’Università Bocconi: “Innovazione Digitale e Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione”, che introduce e articola le tematiche legate all’innovazione digitale nel settore pubblico ed offre una panoramica sugli impatti dell’AI, con l’obiettivo di rafforzare le competenze necessarie a valorizzare le opportunità offerte dall’Artificial Intelligence. L’evento sarà fruibile online in modalità asincrona.



Visita il sito: Innovazione Digitale e Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione – PROGRAMMA

La roadmap degli eventi continuerà successivamente con altri incontri già in programma:

25 settembre – Evento nazionale “ Il modello italiano di governance dell’Intelligenza Artificiale ” cui parteciperà il Direttore IFEL Pierciro Galeone , un’occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, esperti e attori del settore privato per discutere come dare concreta attuazione a un modello di governance capace di coniugare innovazione, sicurezza e valore sociale.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Il modello italiano di governance dell’Intelligenza Artificiale – PROGRAMMA



– Evento nazionale “ ” cui parteciperà il Direttore IFEL , un’occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, esperti e attori del settore privato per discutere come dare concreta attuazione a un modello di governance capace di coniugare innovazione, sicurezza e valore sociale. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Il modello italiano di governance dell’Intelligenza Artificiale – PROGRAMMA 29 settembre – Incontro promosso da IFEL in collaborazione con Anci Toscana in cui saranno presentati i servizi di Assessment e formazione messi a disposizione gratuitamente per i Comuni toscani, il modello di maturità organizzativa sviluppato nell’ambito di AI-PACT e le opportunità di laboratori e percorsi guidati di adozione dell’AI.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Intelligenza Artificiale: competenze, impatti e opportunità per i comuni – PROGRAMMA



– Incontro promosso da IFEL in collaborazione con Anci Toscana in cui saranno presentati i servizi di Assessment e formazione messi a disposizione gratuitamente per i Comuni toscani, il modello di maturità organizzativa sviluppato nell’ambito di AI-PACT e le opportunità di laboratori e percorsi guidati di adozione dell’AI. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Intelligenza Artificiale: competenze, impatti e opportunità per i comuni – PROGRAMMA 13 e 14 ottobre – Nuova edizione del corso di formazione online “Innovazione Digitale E Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione” sull’innovazione digitale nel settore pubblico per PA, in cui IFEL partecipa accanto all’Università Bocconi.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI: Innovazione Digitale E Artificial Intelligence Nella Pubblica Amministrazione .

Ulteriori informazioni sui singoli momenti saranno disponibili prossimamente.

Perché è importante per i Comuni aderire al progetto AI-PACT

Il progetto si configura come un’opportunità unica per i Comuni di rafforzare le proprie competenze sul tema IA, strutturare azioni e soluzioni IA enabled per migliorare i loro processi interni nonché il loro rapporto con i cittadini, le imprese e il tessuto produttivo territoriale, nel complesso. AI-PACT favorisce l’acquisizione di conoscenze e strumenti utili a:

Implementare tecnologie innovative utili al lavoro amministrativo e al disegno organizzativo della PA locale

Rafforzare le competenze nella PA locale

Migliorare le azioni di networking, sensibilizzazione e confronto tra PA locale e utenza finale.

IFEL, in questo percorso, è pronta ad accompagnare i Comuni passo per passo.

Gli enti interessati a saperne di più possono già iscriversi ai workshop in programma e chiedere maggiori informazioni a supportocomuniepoliticheeuropee@fondazioneifel.it.

Allegati:

Fonte: IFEL