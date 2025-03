Identità Digitale: firmato il decreto che assegna 40 milioni di euro ai gestori Spid

È stato firmato il decreto che assegna 40 milioni di euro ai gestori dell’identità digitale (Identity Provider – IdP) dello SPID, una misura che rappresenta un riconoscimento concreto all’impegno dei provider nel garantire un servizio essenziale per cittadini e imprese. Ne da notizia il Dipartimento per la Trasformazione Digitale con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione dell’identità digitale in Italia, che ha visto CIE superare i 50 milioni di emissioni complessive e il grande successo della prima versione di IT Wallet su AppIO, dove quasi 4.5 milioni di italiani hanno già caricato oltre 7.4 milioni di documenti. Strumenti sempre più centrali nell’accesso ai servizi digitali pubblici, che hanno permesso all’Italia di centrare l’obiettivo PNRR sull’identità digitale con due anni d’anticipo.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale