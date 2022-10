Identità digitale, come richiedere le indennità per gli Identity Provider

Il decreto 30 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.223 del 24 settembre 2022, ha definito i criteri di attribuzione ai gestori dell’identità digitale (IdP) dell’indennità, prevista dall’articolo 1 comma 622 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, come misura di compensazione per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese.

I gestori interessati a ricevere l’indennità prevista dal decreto possono inoltrare le richieste al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le richieste dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia del documento di identità del medesimo, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 23 novembre 2022, all’indirizzo diptrasformazionedigitale@pec.governo.it, avendo cura di riportare nell’oggetto, l’identificativo “Decreto 30 dicembre 2021 – Domanda di richiesta di erogazione dell’indennità”.

A seguito della eventuale valutazione positiva della richiesta da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, il gestore coinvolto potrà stipulare un’apposita convenzione, nella quale saranno definiti gli obblighi dell’IdP, i criteri e le modalità previste per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali, nonché le modalità e i termini di erogazione dell’indennità spettante a fronte dell’esito positivo delle verifiche.