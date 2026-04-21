ICI su terreni occupati illegittimamente, la Cassazione solleva dubbi di costituzionalità

ICI su terreni occupati illegittimamente, la Cassazione solleva dubbi di costituzionalitàAGEL 21 Aprile 2026, di Redazione
Nel mirino la norma che impone il tributo anche ai proprietari privati dei beni senza esproprio formale
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