ICI su terreni occupati illegittimamente, la Cassazione solleva dubbi di costituzionalità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 10340 del 20 aprile 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in materia di ICI, nell’ambito di una controversia relativa al pagamento dell’imposta su immobili occupati nell’ambito di una procedura di pubblica utilità.

Il caso riguarda terreni occupati da una società partecipata da un Comune in vista di un’espropriazione mai perfezionata con il relativo decreto. La procedura è stata infatti successivamente dichiarata illegittima, pur avendo determinato una trasformazione irreversibile delle aree.

La Sezione Tributaria ha esaminato la posizione del proprietario, destinatario di avvisi di accertamento ICI nonostante l’occupazione subita. In particolare, i giudici evidenziano come il contribuente si fosse tempestivamente attivato in sede giudiziaria e amministrativa per ottenere la restituzione dei beni, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno e l’annullamento della procedura.

Da qui il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude dall’imposizione ICI il proprietario che abbia subito un’occupazione illegittima non seguita da esproprio.

La questione è stata sollevata in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione, che riguardano rispettivamente il principio di uguaglianza, la tutela della proprietà privata e la capacità contributiva. La parola passa ora alla Corte costituzionale.