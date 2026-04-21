SCIA e autotutela: il Consiglio di Stato conferma la possibilità di annullamento oltre i 12 mesi in caso di false rappresentazioni

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 02973/2026 (reg. ric. n. 03571/2024), depositata il 14 aprile 2026, ha chiarito alcuni principi di rilievo in materia di SCIA, autotutela amministrativa e limiti temporali dell’annullamento d’ufficio.

Secondo il Collegio, il potere di autotutela previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 può essere esercitato anche oltre il termine ordinario di dodici mesi quando il titolo amministrativo sia stato conseguito sulla base di una rappresentazione non veritiera dei fatti, comprensiva anche dell’omissione di circostanze rilevanti ai fini istruttori. Tale condotta è equiparata, sul piano giuridico, alla “falsa rappresentazione” idonea a legittimare l’intervento tardivo dell’amministrazione.

La sentenza ribadisce inoltre che, in tali ipotesi, non può configurarsi un affidamento legittimo e tutelabile in capo al privato, poiché l’eventuale vantaggio conseguito non è meritevole di protezione giuridica quando sia stato determinato da informazioni incomplete o fuorvianti.

In materia di SCIA, il Consiglio di Stato precisa che, decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione conserva comunque la possibilità di intervenire in autotutela nei limiti dell’art. 21-nonies, ma senza il vincolo temporale dei dodici mesi qualora ricorrano dichiarazioni non veritiere o omissioni rilevanti.

Un ulteriore principio riaffermato riguarda la natura degli atti generali di pianificazione e protezione civile: essi non sono immediatamente impugnabili se non incidono in modo diretto e attuale sulla posizione del destinatario, essendo necessario un atto applicativo che concretizzi la lesione.

Nel complesso, la decisione consolida l’orientamento secondo cui la tutela dell’affidamento del privato cede di fronte alle esigenze di sicurezza pubblica e alla correttezza sostanziale delle dichiarazioni rese nel procedimento amministrativo, specie in materia edilizia e urbanistica.