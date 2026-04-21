Condono edilizio, il Consiglio di Stato: il silenzio-assenso si forma con istanza completa e termine decorso, il diniego tardivo è inefficace

AGEL 21 Aprile 2026, di Redazione

Il principio ribadito dalla Quarta Sezione: se la domanda di sanatoria è completa di tutti gli atti e documenti richiesti e decorre il termine di legge senza provvedimenti negativi, si perfeziona il silenzio-assenso. Un successivo diniego è affetto da carenza di potere in concreto

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Con sentenza n. 02974/2026 REG.PROV.COLL. (ricorso n. 01987/2024 REG.RIC.), pubblicata il 14 aprile 2026, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito un principio consolidato in materia di condono edilizio e silenzio-assenso.

In particolare, il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, il titolo abilitativo tacito si perfeziona quando l’istanza di sanatoria risulta completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge, siano stati assolti gli oneri economici dovuti e sia decorso il termine annuale previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso di diniego.

Il principio di diritto chiarito è che, una volta maturato il silenzio-assenso, l’amministrazione perde il potere di negare la sanatoria con un provvedimento tardivo, il quale risulta viziato da carenza di potere in concreto e quindi illegittimo.

Ne consegue che l’eventuale diniego adottato oltre i termini non ha natura meramente viziata, ma è privo di efficacia giuridica in quanto interviene su una situazione già consolidata per effetto del silenzio-assenso formatosi ex lege.

La decisione riafferma inoltre che grava sull’amministrazione, ove ritenga non legittima la procedura o incompleta la documentazione, l’onere di attivare tempestivamente i propri poteri di verifica e autotutela entro i termini previsti, evitando così la formazione del titolo tacito.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14 aprile 2026, n. 02974/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 01987/2024 REG.RIC.)

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