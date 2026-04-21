Condono edilizio, il Consiglio di Stato: il silenzio-assenso si forma con istanza completa e termine decorso, il diniego tardivo è inefficace

Il principio ribadito dalla Quarta Sezione: se la domanda di sanatoria è completa di tutti gli atti e documenti richiesti e decorre il termine di legge senza provvedimenti negativi, si perfeziona il silenzio-assenso. Un successivo diniego è affetto da carenza di potere in concreto