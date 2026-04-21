Consiglio di Stato, Sez. IV: la variante urbanistica ex art. 208 TUA ha efficacia temporanea e non vincola stabilmente il Comune

AGEL 21 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 03026/2026 (R.G. 04142/2025), il Consiglio di Stato chiarisce che la destinazione urbanistica derivante dall’autorizzazione unica per impianti rifiuti è eccezionale e limitata nel tempo: cessata l’esigenza, il Comune riacquista piena discrezionalità pianificatoria

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Con la sentenza n. 03026/2026 REG.PROV.COLL., resa nel giudizio n. 04142/2025 REG.RIC., la Sezione IV del Consiglio di Stato interviene sul rapporto tra autorizzazione unica per impianti di gestione rifiuti e pianificazione urbanistica comunale, affermando un principio di diritto di rilievo generale.

Il Collegio stabilisce che la variante urbanistica derivante dall’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 ha natura eccezionale e funzionalmente collegata alla durata dell’autorizzazione stessa. Ne consegue che essa non produce un vincolo permanente sull’assetto urbanistico, ma è destinata a esaurire i propri effetti con la cessazione dell’esigenza pubblicistica che l’ha giustificata.

In tale prospettiva, il Consiglio di Stato chiarisce che, venuto meno il presupposto dell’autorizzazione unica, riemerge integralmente la competenza ordinaria del Comune in materia di governo del territorio, quale funzione fondamentale dell’ente locale.

Il principio affermato esclude inoltre che il privato possa vantare un affidamento stabile alla conservazione della destinazione urbanistica connessa all’impianto autorizzato, trattandosi di una disciplina intrinsecamente temporanea e derogatoria rispetto alla pianificazione comunale.

La sentenza ribadisce infine che l’ampia discrezionalità pianificatoria del Comune non è condizionata in modo permanente dalle determinazioni assunte in sede di autorizzazione unica regionale, proprio perché queste operano in un ambito eccezionale legato alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità della scelta urbanistica comunale.

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