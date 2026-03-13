IA nella PA, in consultazione le linee guida su sviluppo e procurement

Sono in consultazione pubblica fino all’11 aprile le nuove “Linee guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione” e le “Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica amministrazione”, adottate da AgID con la determinazione n. 43/2026.

I documenti, previsti dal Piano triennale per l’informatica nella PA 2024-2026, sono emanati secondo l’iter stabilito dall’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione digitale (Cad). La consultazione permette a cittadini, esperti e operatori del settore di inviare commenti, suggerimenti e proposte di modifica o integrazione per migliorare i testi, sia dal punto di vista editoriale sia tecnico.

Le linee guida dedicate allo sviluppo dei sistemi di IA rappresentano uno strumento strategico per progettare nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Il documento collega i principi già definiti per l’adozione dell’IA con il quadro metodologico e operativo del procurement, assicurando coerenza lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi.

Tra gli elementi introdotti figurano i livelli tecnologici dello stack dell’intelligenza artificiale, i livelli di autonomia dei sistemi, un’architettura logica di riferimento e l’utilizzo delle “personas” nella progettazione dei servizi pubblici.

Le linee guida dedicate al procurement forniscono invece un quadro metodologico e operativo per supportare le amministrazioni nell’acquisizione, nella gestione e nel monitoraggio di soluzioni di IA, caratterizzate da elevata complessità tecnica e da una rapida evoluzione tecnologica.

In questa prospettiva il procurement diventa una leva strategica per orientare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella PA, collegando le scelte tecnologiche agli aspetti economici, organizzativi e contrattuali. L’obiettivo è garantire sostenibilità degli investimenti, controllo pubblico e capacità di adattamento nel tempo.

Il documento introduce inoltre strumenti e criteri operativi per rafforzare la capacità delle amministrazioni di progettare e gestire gare complesse, individuando tre elementi chiave per guidare le decisioni di approvvigionamento.

La consultazione pubblica si svolge sulla piattaforma Forum Italia, dove è possibile commentare i due documenti e contribuire al loro miglioramento entro l’11 aprile 2026.

E’ possibile partecipare alla consultazione sulle linee guida pubblicate fino all’11 aprile 2026 attraverso i commenti su Forum Italia:

Consultazione Linee Guida Sviluppo