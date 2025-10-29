I magnifici 5 di Ferrara: IA e Big data, la laurea è smart

L’Università di Ferrara (Unife) celebra un traguardo significativo nel panorama della formazione digitale: sono stati proclamati i primi 5 laureati del Corso di Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data. Attivato nell’anno accademico 2023-2024 per rispondere alla massiccia domanda di competenze avanzate nel settore tecnologico, il corso ha immesso sul mercato del lavoro una “generazione zero” di specialisti.

La cerimonia di proclamazione, tenutasi il 28 ottobre presso il Polo Scientifico Tecnologico dell’Ateneo, ha visto laurearsi: Anna Fabbri, Michele Ghiotti, Francesca Menozzi, Mauro Milella e Michael Tamascelli.

Il successo del corso, come sottolineato dal Prof. Riguzzi, risiede nella sua vocazione applicativa e nella collaborazione con il mondo produttivo: “Abbiamo progettato e realizzato il corso tenendo conto delle richieste delle imprese, non solo dell’Emilia-Romagna, ma nazionali e internazionali, inoltre l’intensa attività di ricerca dell’Ateneo ha permesso di fornire una preparazione all’avanguardia”.

La prevalenza, se non la totalità, dei progetti delle tesi svolte e in svolgimento avviene in partnership con aziende e centri di ricerca, che ospitano i tirocinanti e tesisti dando l’opportunità di applicare quanto appreso e sperimentato nel percorso di studi.

La proclamazione è stata anche l’occasione per dare voce ai primi laureati, che hanno condiviso riflessioni sul percorso (il piano di studi unisce corsi su Data science, ottimizzazione e Intelligenza artificiale a corsi sulle tecniche di Machine learning, Data mining e tecnologie Big data), opportunità e aspettative.

Francesca, parla di una curiosità nata durante il percorso triennale e “il corso è stata l’occasione per approfondire i temi dell’Intelligenza artificiale in un ambiente ricco di collaborazione”.

Per Anna, un incontro tra 2 passioni: “Sono laureata in Matematica e ho la passione per l’informatica, la magistrale è un mix tra le mie materie preferite”.

Michael sottolinea le opportunità offerte dal percorso: “Quello che ho apprezzato è la possibilità di conseguire il doppio titolo con la University of West Florida degli Stati Uniti: un’occasione unica che mi ha aperto la strada verso la ricerca e il dottorato”. Tutti concordi sulla componente pratica e progettuale che unisce teoria e applicazione, chi ha già iniziato un dottorato, chi lavora in azienda e chi guarda a nuove opportunità del settore tecnologico.

Fonte: comune di Ferrara