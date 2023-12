I e II Piano Città Metropolitane e Piano 2020: Richiesta acconto fino al 30% su piattaforma futura

In riferimento al Piano PNRR messa in sicurezza edifici scolastici (M4 – C1 I3.3) il Ministero Istruzione e del Merito con due comunicazioni informa che a decorrere dal giorno dal 7 dicembre 2023 ore 9.00 e fino all’11 dicembre 2023 ore 15.00, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti del “I e II Piano Città Metropolitane” e “Piano 2020”, possono, tramite l’apposito sistema informativo del Ministero, procedere con la richiesta di un’ulteriore quota di acconto fino ad un massimo del 30%. I beneficiari del cd Piano 2020 sono quelli autorizzati dal decreto MIM n. 192/21. (allegato)

Per il buon esito della richiesta di ulteriore acconto, è importante seguire la procedura indicata nella nota del Ministero.

Per informazioni relative all’utilizzo del sistema informativo è possibile scrivere alla casella di posta elettronica dedicata supportotecnico.pnrr@istruzione.it specificando l’ente locale richiedente, il CUP del progetto, i contatti di riferimento e l’eventuale criticità riscontrata.