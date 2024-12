Green Public Procurement, su Syllabus nuovo corso di formazione

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il Ministero per la Pubblioca Amministrazione rende noto che la piattaforma Syllabus si arricchisce di una nuova proposta formativa dedicata al Green Public Procurement.

Il programma “La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile” illustra – si legge nella nota – lo strumento del Green Public Procurement (GPP), presentando le ragioni economiche e ambientali che pongono gli appalti verdi al centro della politica del Green Deal e il ruolo che lo stesso ricopre nel percorso verso una transizione ambientale, sociale ed economica sostenibile. In particolare, il corso di livello base, disponibile online, affronta gli aspetti principali legati all’attuazione del GPP attraverso l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e mette in evidenza la stretta connessione tra progetti PNRR, approccio Do Not Significant Harm (DNSH) e rispetto degli stessi CAM.

Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con Formez con il supporto scientifico di Fondazione Ecosistemi, è articolato in tre livelli di padronanza per un totale di tre moduli, 18 unità didattiche e 20 approfondimenti così organizzati:

Livello Base: Gli appalti verdi in Italia e in Europa

Il Green Public Procurement L’importanza degli appalti pubblici nell’economia, in Europa e in Italia Gli appalti verdi nel Green Deal europeo Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP e la procedura di approvazione dei Criteri Ambientali Minimi La Tassonomia Ambientale, il PNRR, il DNSH e i Criteri Ambientali Minimi La trasversalità del GPP

Livello Intermedio: Il nuovo Codice dei contratti pubblici e il GPP

L’obbligatorietà del GPP: criteri ambientali e criteri sociali Le specifiche tecniche: criteri ambientali e sociali Le clausole contrattuali: criteri ambientali e sociali I criteri di aggiudicazione La valutazione dei costi lungo il ciclo di vita Le modalità di verifica e controllo

Livello Avanzato: Criteri ambientali minimi e GPP

Il sistema di monitoraggio del GPP Sostenibilità e DNSH nelle opere Le linee guida per i criteri sociali La logica e la struttura nella redazione dei CAM Il CAM eventi e l’analisi del ciclo di vita I CAM in vigore: categorie merceologiche e settori produttivi

Approfondimenti:

Arredi per interni Arredo urbano Ausili per l’incontinenza Calzature da lavoro e accessori in pelle Carta Cartucce Edilizia Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) Illuminazione pubblica (servizio) Infrastrutture stradali Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (lavanolo) Pulizie e sanificazione Rifiuti urbani e spazzamento stradale Ristorazione collettiva Ristoro e distributori automatici Servizi energetici per gli edifici-contratti EPC Stampanti Tessili Veicoli Verde pubblico

Il programma “La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile” è realizzato da Formez PA con il supporto scientifico di Fondazione Ecosistemi, nell’ambito del progetto “Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa e per l’innovazione della PA” attuato da Formez PA e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 Competenze: Competenze e capacità amministrativa – Sub-investimento 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione.

Per maggiori informazioni e fruizione del corso: https://www.syllabus.gov.it

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione