Girls go STEAM, Fondazione Golinelli diffonde competenze tecnologiche alle ragazze

Il progetto consiste in un Summer camp formato da 6 eventi gratuiti a tema scientifico-tecnologico nei comuni di Mirandola (MO), Imola (BO), Lugo (RA), Riccione (RN), San Lazzaro di Savena (BO). Il percorso formativo, ideato da G-LAB di Fondazione Golinelli, in collaborazione con i Comuni coinvolti, punta a stimolare le competenze STEAM delle studentesse garantendo un orientamento consapevole, del resto, la Regione Emilia-Romagna è attiva sul tema del divario di genere digitale, avendo già organizzato un ciclo di incontri. Ogni evento coinvolgerà 25 ragazze delle classi di 3° e 4° delle scuole secondarie di II grado del territorio che si confronteranno sulle scienze biomediche, il digitale, i big data e il cambiamento climatico e la bioingegneria; ad Imola si svolgeranno 2 Summer Camp, il Camp Bioingegneria e il Digital Camp, nel Plesso Sante Zennaro.

In uno scenario dove le tecnologie avanzano rapidamente, il connubio biologia, elettronica e informatica porta alla figura dell’ingegnere in campo biomedico, in grado di applicare metodologie e tecnologie ingegneristiche alla biologia e alla medicina. Negli ultimi anni, tra le tecnologie emergenti, la realtà virtuale (VR) ha acquisito un ruolo centrale in medicina; durante il summer camp le ragazze utilizzeranno diverse tecnologie del mondo della bioingegneria; assembleranno e programmeranno un termociclatore, strumento fondamentale per l’analisi genetica; alcuni pezzi necessari alla fabbricazione saranno costruiti con stampanti 3D e la VR permetterà di sperimentare le fasi del protocollo più delicate, prima di eseguirle in laboratorio.

Durante questa esperienza, le partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità creative ideando, progettando e realizzando un prodotto unico ed originale: un accessorio intelligente da indossare nella vita di tutti i giorni; si sperimenteranno alcune tecnologie attraverso un processo che favorisce la collaborazione e la creatività. Attraverso la creazione di prototipi acquisiranno la capacità di trasformare in realtà le idee; sarà programmato Circuit Playground, una scheda elettronica dotata di diversi sensori (luminosità, pressione sonora, temperatura) e 10 led RGB personalizzata con oggetti modellati e stampati in 3D; saranno utilizzate alcune tecniche di Design Thinking e di metodologie Agili come l’approccio all’innovazione e alla collaborazione.

“Siamo orgogliosi di collaborare a questo progetto, un’ opportunità per le studentesse per poter partecipare gratuitamente a Summer Camp e potenziare le competenze STEAM in settori di sviluppo strategico per il futuro, il tutto nell’ ottica dell’ Agenda 2030. Fare rete, lavorare in modo trasversale, investire sulla formazione sono la chiave per ridurre le disuguaglianze di genere e creare i presupposti per uno sviluppo sostenibile” dichiara Fabrizio Castellari, Vice Sindaco e Assessore alla Scuola ed Elisa Spada, Assessore all’ Ambiente e Pari Opportunità del Comune di Imola. Info: https://www.fondazionegolinelli.it/it/news/girls-go-steam-6-summer-camp-gratuiti-per-studentesse; info@g-lab.e

Fonte: comune di Imola