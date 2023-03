Giornata della legalità: 23 maggio 2023 – Bando aperto alle scuole di Italia

Il 23 maggio 2023 gli studenti incontrano i giudici amministrativi nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della Storia del nostro Paese per rispondere all’appello loro rivolto dal Presidente della Repubblica per condividere e attuare i princìpi fondamentali della nostra Costituzione, promuovendo la realizzazione di interventi che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, in un’ottica di tutela della inclusività che valorizzi i più deboli e i non abbienti, li accompagni, in maniera sempre più personalizzata, a elaborare i propri progetti di vita, anche professionale.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà il 23 maggio 2023 alle ore 10.00 nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, in Piazza Capo di Ferro a Roma, saranno presentati e premiati i lavori (fumetti, video e performances teatrali e musicali di durata non superiore a 3 minuti) che tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado potranno far pervenire su supporto digitale al Consiglio di Stato.

Tutte le informazioni utili nel bando pubblicato sul sito.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it