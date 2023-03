Genova presenta la mappatura della Zona logistica semplificata tramite il geo portale

Il Comune di Genova, grazie al lavoro del Sit, ha presentato la mappatura della zona logistica semplificata tramite le funzionalità del geoportale comunale; un importante traguardo raggiunto in sinergia con Regione Liguria, struttura commissariale, Autorità di sistema portuale, Spediporto e Capitaneria di porto: la scansione effettuata per la mappatura delle aree permette di avere un quadro aggiornato in tempo reale sul corretto sfruttamento delle aree per l’insediamento aziendale grazie all’impiego della tecnologia digitale e nell’obiettivo di simulare le modalità migliori di valorizzazione del territorio; la digitalizzazione diventa quindi un elemento di programmazione strategica in grado di rendere la città competitiva come già successo per i vari servizi digitali implementati. Illustrata in salone di rappresentanza a Palazzo Tursi, la mappatura una volta approvata dai soggetti coinvolti sarà visibile al pubblico.

“È stato realizzato un enorme lavoro da parte dei nostri tecnici che hanno lavorato in stretta sinergia con Regione Liguria, Autorità di sistema portuale, Spediporto, e Capitaneria di porto, ha ribadito l’Assessore al Porto Francesco Maresca. Nell’alveo di quanto definito dalla legge Genova e dai successivi provvedimenti abbiamo mappato le aree che saranno coinvolte nella Zona logistica semplificata con benefici di semplificazione fiscale e burocratica”.

“La frontiera ulteriore, ha concluso l’Assessore allo Sviluppo economico e urbanistica Mario Mascia, è portare Genova a essere un porto per i dati oltre che per le merci, molti i progetti in corso che vanno nella direzione di una maggiore dotazione di infrastrutture digitali, stiamo lavorando anche sul Piano Regolatore portuale perché venga sviluppato in modo equilibrato con la città, nell’ottica di uno sviluppo comune che attragga nuove realtà economiche e produttive”.

Fonte: Comune di Genova