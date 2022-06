Forum PA 2022, dal Dipartimento della funzione pubblica le ultime sulla riforma

Digitalizzazione, rilancio dei concorsi, le riforme in corso al centro del dibattito e degli approfondimenti nei talk, ma anche uno stand “fisico” per informarsi su tutte le novità di quest’anno per la Pa. Il Dipartimento della funzione pubblica è presente al Forum PA 2022, che si è aperto all’Auditorium della Tecnica di Roma e andrà avanti fino a venerdì 17 giugno. Nel dibattito sulla digitalizzazione della Pa, è intervenuto in mattinata il capo Dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori, che ha sottolineato: “L’importanza della digitalizzazione come punto d’arrivo e ‘booster’ delle riforme per la semplificazione amministrativa. Se il Dipartimento per la Transizione digitale opera sul fronte dell’offerta e, dunque, della infrastruttura tecnologica, la funzione pubblica si occupa della ‘domanda’: il capitale umano, le organizzazioni che, grazie alle tecnologie, possono e devono offrire servizi migliori a cittadini e imprese. L’obiettivo è comune, si lavora in stretta sinergia”.

“Competenze e valore pubblico: la sfida del reclutamento”

Dal decreto Reclutamento 80/2021 al portale inPA fino ai concorsi in svolgimento, il lavoro pubblico al centro dello spazio talk trasmesso in diretta sulla piattaforma on line e dedicato alla “A come accesso: assumere bene per rigenerare la PA”, a cui ha partecipato Cecilia Maceli, direttrice dell’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica. Nel suo intervento, Maceli ha evidenziato che: “Il 2021 è stato un anno di grande cambiamento. Il decreto legge 44 dell’aprile 2021 ha dato avvio alla riforma sul reclutamento nelle Pa consentendo la ripresa, la digitalizzazione e l’assunzione di 45mila dipendenti nella seconda metà dell’anno. Trovare le persone competenti con orientamento al valore pubblico è la sfida principale delle amministrazioni” e in questo senso “il portale inPA, progetto gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, racconta la pubblica amministrazione che stiamo costruendo per attrarre i migliori”.

Lo stand informativo

Nello stand del Dipartimento della funzione pubblica, caratterizzato dai loghi istituzionali e allestito con materiali informativi e brochure, sono state numerose le visite e le richieste di informazioni e chiarimenti su tutte le novità di quest’anno, a partire da Inpa, la porta unica digitale di accesso ai concorsi, ma anche il Piano strategico di formazione “Ri-formare la PA”, fino al Piao, il Piano unico integrato che semplifica la vita alle amministrazioni. Con la partecipazione al Forum Pa, il Dipartimento si apre a cittadini e operatori per raccontare la rivoluzione in corso per cambiare la Pa, nel segno di una maggiore efficienza, cortesia e gentilezza, dalla parte di famiglie e imprese.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica