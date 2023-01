Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità: in gazzetta il decreto di attribuzione

In GU Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto 10 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le per le politiche in favore della disabilità recante la disciplina in merito all’Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilita’ delle persone con disabilità.

Le risorse del «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», di cui all’art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate nell’anno 2022, nell’ambito delle disponibilita’ del pertinente capitolo del predetto bilancio autonomo.

Quotaparte del Fondo, pari a euro 12.000.000,00, sono destinati ad incentivare la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell’art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo le modalita’ e i criteri di cui al successivo art. 3.

Tali risorse sono destinate alle regioni e province autonome per finanziare progetti secondo il riparto di cui alla tabella 1, allegata al decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente, per incentivare in particolare i comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A.

I comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell’attivazione delle procedure per l’adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell’assistenza tecnica delle province e delle città metropolitane dell’ambito territoriale di appartenenza.

Le richieste corredate dalle delibere di Giunta regionale possono essere inviate secondo le modalità previste all’art. 4 dello stesso decreto entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale