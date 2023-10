In GU Serie Generale n. 232 del 4 ottobre 2023 è stato pubblicato il DPCM- Dipartimento per le politiche in favore della disabilità del 10 agosto 2023 recante i “Criteri di riparto del contributo di cento milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2023 e modalita’ di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità“.

Il contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2023, di cui al «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta’ metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita’ fisiche o sensoriali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Fonte: Gazzetta Ufficiale