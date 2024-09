Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali: riparto del contributo per incremento della massa attiva della gestione liquidatoria

Con Comunicato pubblicato in GU Serie generale n. 206 del 3 settembre 2024 il Ministero dell’Interno informa che sul sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto, del direttore centrale per la finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 30 luglio 2024, recante “il riparto del contributo ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, destinato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell’interno“, accantonate ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell’esercizio 2023, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2024 al n. 3576.

Fonte: Gazzetta Ufficiale