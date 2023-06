Fondo Opere Indifferibili del PNRR: pubblicati gli elenchi per la pre-assegnazione di risorse a favore degli interventi per Infrastrutture sociali e Beni confiscati

Pubblicati sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione gli elenchi dei progetti individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Unità di Missione per il coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Dipartimento per le Politiche di Coesione, potenzialmente destinatari della pre-allocazione del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per il II semestre 2023.

In particolare la pubblicazione riguarda la Missione 5 (“Inclusione e coesione”) del PNRR Componente 3 1.1.1 Infrastrutture Sociali (Nota potenziali beneficiari – Elenco potenziali destinatari II semestre) e la Componente 3.1.2 Beni confiscati (Nota potenziali beneficiari – Elenco potenziali destinatari II semestre).

Come indicato nell’art. 1 della L. n. 197/2022 la procedura di pre-assegnazione del 10 per cento del contributo del Fondo Opere Indifferibili prevede che entro il 30 giugno 2023 gli Enti locali potenzialmente destinatari della misura, devono effettuare l’accesso nell’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per confermare la pre-assegnazione.

La mancata conferma comporterà la rinuncia alla pre-assegnazione del contributo e la possibilità per l’Ente locale di accedere solo alla procedura ordinaria.

La Missione 5 Componente 3 (M5C3) del PNRR, a titolarità del Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione è dedicata a interventi speciali per la coesione territoriale. Nello specifico, essa mira ad affrontare le disparità territoriali in campo socioeconomico, nel settore demografico e dei servizi nonché a favorire lo sviluppo delle competenze.​

Per maggiori informazioni consulta le pagine del sito relative alle procedure

Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale