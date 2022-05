Firenze torna Didacta, la fiera dedicata alla scuola

Tra le novità di Didacta – la manifestazione organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di Indire e il supporto del Ministero dell’Istruzione, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, di Camera di Commercio di Firenze, di Unioncamere e ovviamente di Didacta International – spicca la presentazione di 6 dipartimenti per mostrare agli insegnanti ambienti speciali e innovativi della scuola del futuro. Si tratta: del dipartimento umanistico che propone agli insegnanti la sperimentazione di percorsi di apprendimento sui saperi del curriculum, del dipartimento scientifico che prevede aree arredate in modo innovativo, del dipartimento artistico che prevede un palcoscenico dove saranno proposti workshop su danza, musica, teatro e arti visive, del dipartimento 0-6 focalizzato sui percorsi educativi e di crescita dedicati ai più piccoli, del dipartimento di scuola primaria che elabora architetture scolastiche per orientarle all’apprendimento. Il dipartimento biblioteche propone, invece, spazi di apprendimento innovativi rispetto a quelli tradizionali. L’edizione corrente è dedicata a Maria Montessori e al suo metodo educativo con un occhio verso le opportunità tecnologiche per la scuola del domani, durante la 3 giorni si svolgeranno anche attività formative con seminari, workshop e attività laboratoriali. Didacta è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di Indire e il supporto del Ministero dell’Istruzione, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, di Camera di Commercio di Firenze, di Unioncamere e ovviamente di Didacta International.