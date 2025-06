Firenze: parte la campagna di alfabetizzazione digitale ‘Naviga consapevolmente’

Il Comune di Firenze abbraccia la campagna di sensibilizzazione sull’uso del digitale denominata Naviga consapevolmente e realizzata dall’Osservatorio Europeo dei Media Digitali (EDMO), in collaborazione con i suoi 14 hub attivi negli Stati membri dell’Unione Europea e in Norvegia (‘Be Online Smart’).

Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Universitario Europeo, che coordina il progetto EDMO, e il Comune di Firenze, l’iniziativa approda sul territorio fiorentino. I materiali informativi – poster e cartoline – saranno disponibili in vari spazi pubblici del Comune, come sedi di quartiere, anagrafi e altri uffici comunali.

L’obiettivo della campagna è informare i cittadini e sensibilizzare l’opinione pubblica su come gli algoritmi influenzino l’esperienza online. Strumenti digitali come motori di ricerca, social network e piattaforme di streaming utilizzano algoritmi per selezionare e organizzare i contenuti che visualizziamo. Se da un lato questi sistemi ci aiutano a trovare contenuti in linea con i nostri interessi, dall’altro possono limitare la varietà delle informazioni, amplificare la disinformazione e rafforzare pregiudizi preesistenti. Comprendere come funzionano questi meccanismi è essenziale per fare scelte consapevoli e sviluppare un sano senso critico. I materiali distribuiti includono testi esplicativi. Info: https://www.idmo.it/2025/05/08/be-online-smart-naviga-consapevolmente/

Fonte: comune di Firenze