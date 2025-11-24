Firenze: nasce l’Hub dell’Innovazione, pubblico e privato uniti per costruire il futuro della città

Firenze scommette sull’innovazione e lo fa coinvolgendo soggetti pubblici e privati accomunati dalla volontà di costruire un nuovo futuro per la città. È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la realizzazione dell’Hub Fiorentino dell’Innovazione, un’alleanza strategica tra Comune, Camera di Commercio, PromoFirenze, Università–CsaVRI, e altri.

“Con questa intesa diamo vita a un sistema che mette in rete istituzioni, università, incubatori, acceleratori, investitori e attori dell’innovazione, con l’obiettivo di rendere Firenze uno dei poli più dinamici e collaborativi del panorama nazionale, sottolineano gli assessori alla Smart City e Innovazione Laura Sparavigna e allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini. Grazie al nuovo Protocollo, l’Hub Fiorentino dell’Innovazione diventa un luogo in cui condividere idee, sperimentare soluzioni, costruire partenariati e contribuire allo sviluppo di un’economia sostenibile, intelligente e inclusiva”.

L’Hub dell’Innovazione nasce per sostenere la crescita di talenti, idee e startup attraverso un percorso strutturato e continuo. Il progetto, della durata quinquennale e rinnovabile, si pone come punto di riferimento per attrarre competenze, imprese e investimenti, aprendo Firenze a nuove traiettorie di sviluppo.

L’obiettivo è rafforzare l’ecosistema locale tramite attività integrate di scouting, incubazione, accelerazione, formazione e connessione con il mondo degli investimenti. In questo modo l’Hub contribuirà alla crescita economica e culturale del territorio, favorendo l’incontro tra ricerca, imprese e cittadini, e generando nuove opportunità per giovani, imprenditrici e comunità internazionali presenti a Firenze.

L’Hub supporterà anche l’organizzazione di eventi, percorsi formativi e programmi di incubazione, garantendo un monitoraggio costante delle attività grazie a un coordinamento operativo quotidiano. Ogni partner metterà a disposizione competenze, spazi, iniziative e servizi, creando una filiera integrata che accompagna il talento dall’idea alla nascita dell’impresa.

L’Hub dell’Innovazione rappresenta un investimento strategico per il futuro del territorio, con l’obiettivo di attrarre nuove professionalità, stimolare l’imprenditorialità e generare nuove opportunità lavorative. Si vuole anche porre come punto di riferimento per attrarre competenze, imprese e investimenti, focalizzandosi su 3 obiettivi strategici:

Sviluppo culturale e digitale del territorio. Promozione dell’ecosistema innovativo tramite eventi e progettualità condivise. Rafforzamento del networking tra tutti gli stakeholder, pubblici e privati.

Fonte: comune di Firenze