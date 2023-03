È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto adottato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante il “riparto, per l’anno 2022, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento prevede contributi per un totale di 3 milioni di euro.

Fonte: Viminale