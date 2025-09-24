Finanza locale 2023: l’Istat pubblica i dati di entrate e spese di Comuni e Province

Finanza locale 24 Settembre 2025, di redazione

Un'analisi dettagliata sui bilanci consuntivi degli enti territoriali per tracciare un quadro completo della gestione delle risorse pubbliche, dalle tasse ai servizi

L’Istat ha elaborato i dati definitivi dei bilanci consuntivi del 2023 di comuni, province e città metropolitane. L’analisi ha riguardato sia le entrate, con un focus su accertamenti e riscossioni, sia le spese, classificando gli importi impegnati e pagati per missione e programma. Le informazioni sono disponibili sia a livello nazionale che regionale, offrendo un quadro completo della finanza locale. Tutti i dati sono stati ottenuti dai bilanci trasmessi dagli enti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente alle normative vigenti.

Maggiori informazioni e  l’Indice delle tavole statistiche nella nota Istat

