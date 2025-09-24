Finanza locale 2023: l’Istat pubblica i dati di entrate e spese di Comuni e Province

L’Istat ha elaborato i dati definitivi dei bilanci consuntivi del 2023 di comuni, province e città metropolitane. L’analisi ha riguardato sia le entrate, con un focus su accertamenti e riscossioni, sia le spese, classificando gli importi impegnati e pagati per missione e programma. Le informazioni sono disponibili sia a livello nazionale che regionale, offrendo un quadro completo della finanza locale. Tutti i dati sono stati ottenuti dai bilanci trasmessi dagli enti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, conformemente alle normative vigenti.

Maggiori informazioni e l’Indice delle tavole statistiche nella nota Istat