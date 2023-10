Festival del Metaverso, al via la 2° edizione della manifestazione

La 2° edizione del Festival del Metaverso è pronta a partire: promosso dall’ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, il Festival tiene banco a Torino presso la struttura della Nuvola Lavazza grazie al supporto del Comune di Torino e di numerosi attori come AgID, ENEA, CNR e varie istituzioni europee.

Tra le attività garantite durante la manifestazione vi è la possibilità di sperimentare la realtà virtuale grazie alla realizzazione di set immersivi che sarà possibile provare gratuitamente durante l’evento.

Non solo, verranno presentate le analisi relative ai dati e allo stato della transizione digitale in Italia sul tema della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale grazie al contributo dell’osservatorio ANGI Ricerche. Il programma è gli speaker della 2° edizione sono presenti nella pagina dedicata.

Una nuova narrazione dei progressi legati alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale nel mondo del metaverso, attraverso il dialogo con i principali attori dell’ecosistema innovazione ed economico industriale nazionale ed internazionale.

Un momento di grande coinvolgimento per tutta la cittadinanza di Torino in cui unire il tema della divulgazione culturale e scientifica alle nuove tecnologie legate allo straordinario mondo della realtà virtuale anche attraverso un’importante esperienza immersiva che l’ANGI è lieta di omaggiare alla città di Torino in collaborazione con i suoi autorevoli partner, tra cui Rai Cinema e META. Programma

Fonte: Metaverso