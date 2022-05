“Ferrara Futura”: 3 giorni di educazione digitale nelle scuole

Incontri di formazione, laboratori, dibattiti per docenti e studenti, quelli in programma con “Ferrara Futura”, la manifestazione legata al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che si terrà dal 10 al 12 maggio. L’iniziativa è stata presentata venerdì 6 maggio nella sala degli Arazzi della residenza municipale, all’incontro sono intervenuti l’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, il dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Vergani-Navarra Massimiliano Urbinati, e i rappresentanti dell’Equipe Formativa Territoriale Emilia Romagna/Servizio Marconi TSI, che si occupa di tecnologie per la didattica all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. L’Assessore alla Pubblica Istruzione. Kusiak “Un progetto a cui come Comune diamo il pieno supporto e patrocinio perché vede le scuole protagoniste di un evento aperto alla città con esperienze formative di crescita e in condivisione “.

L’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e #FUTURAFERRARA rappresenta la 35ma tappa di un tour partito da Bologna nel 2018, quella di Ferrara rappresenta l’ultima tappa ma è anche l’unica dell’anno scolastico 2021/22 anno in cui la scuola celebra la ripartenza in presenza. La manifestazione si articolerà nei luoghi del centro storico cittadino attraverso un calendario di iniziative 3 giornate di attività di formazione, dibattiti, esperienze con il focus sul PNSD, ovvero il “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”.

Sono previste attività rivolte a docenti, studenti, animatori digitali e team per l’innovazione, quali la FUTURE ZONE (Area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche digitali delle scuole ferraresi), il DIGITAL CIRCUS (Area dedicata a dimostrazioni di robotica, simulatori e altre innovazioni), il TEACHERS MATTER (Area dedicata alla Formazione dei docenti sui temi dell’innovazione didattica e digitale, workshop formativi, la CIVIC ARENA (Arena per lo svolgimento dell’hackathon dedicata ad un tema dell’agenda 2030), lo STUDENTS MATTER(laboratori di didattica per studenti del primo e del secondo ciclo) FOODLAB dove le creazioni gastronomiche sono il risultato della tecnologia affiancata alla circolarità e sostenibilità alimentare. IL DIGITAL ART per un’immersione nel mondo della creatività con il visore ed il DIGITAL MUSIC (coding sonoro e composizione musicale digitale). In tutto 40 tra workshop per docenti e laboratori la cui realizzazione è affidata al Servizio Marconi TSI e all’Equipe Territoriale Formativa dell’Emilia-Romagna (USR-ER) che supportano le scuole della regione con professionalità sull’innovazione tecnologica.