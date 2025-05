European Accessibility Act (EAA): in consultazione le Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato una consultazione pubblica sulle Linee Guida relative all’accessibilità dei servizi, in attuazione del D. Lgs. n. 82/2022 che ha recepito la Direttiva Europea 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA) specificando quanto segue:

AgID, infatti, è stata designata come Autorità di vigilanza competente in merito al rispetto dei requisiti di accessibilità che devono possedere alcuni servizi previsti dalla normativa.

Le Linee Guida si applicano a siti web e app mobile, servizi bancari, e-commerce, e-book, terminali self-service (come bancomat e biglietterie automatiche), dispositivi hardware e software con interfaccia utente (come smartphone, tablet e PC), documenti elettronici (come i PDF accessibili), oltre alle tecnologie assistive come, per per esempio, lettori di schermo e tastiere alternative.

Dal 15 maggio le Linee Guida sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione dedicata. Fino al 14 giugno è possibile inviare commenti, suggerimenti e proposte di modifica, mandando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it e indicando nell’oggetto “Osservazioni sulle Linee Guida relative all’accessibilità dei servizi”. Questi saranno esaminati e valutati da AgID ai fini della stesura della versione definitiva delle Linee Guida.

A partire dal 28 giugno 2025 tutti gli operatori economici che immetteranno sul mercato o forniranno i prodotti e i servizi previsti dal decreto dovranno garantire che questi siano progettati e realizzati in modo da essere accessibili alle persone con disabilità.

Si tratta, in particolare, di alcuni prodotti immessi sul mercato – come sistemi hardware e sistemi operativi informatici, terminali self-service di pagamento, apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, e-reader, ecc. – e di alcuni servizi – come servizi di comunicazione elettronica, quelli che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi, quelli relativi al trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e software dedicati, servizi di commercio elettronico, ecc.

Fonte: AgID