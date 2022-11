Esperienza dei cittadini nei servizi: l’app di valutazione per aiutare a completare i progetti

Nella sezione modelli del sito di Designers Italia sono disponibili risorse e strumenti operativi che facilitano tutte le fasi del processo progettuale per offrire un sito informativo ben strutturato, versatile e adeguato agli standard di qualità europei: documenti di architettura dell’informazione e diagrammi esplicativi, istruzioni dettagliate e strumenti per la gestione dei lavori, template html per velocizzare la creazione del front-end e temi CMS pronti all’uso. A ciò si aggiungono per i Comuni i flussi utili a digitalizzare cinque tipologie di servizi che agevolano i cittadini nell’accesso a quelli più diffusi e frequentemente utilizzati.

I modelli e le risorse sono il risultato di un processo di ricerca, progettazione, sviluppo e validazione realizzato dal progetto Designers Italia, attraverso verifiche, analisi e test di usabilità con i cittadini e i fornitori. I modelli sono stati realizzati in continuità con le Linee guida emanate ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) e, a livello europeo, gli indicatori centralità dell’utente e trasparenza dell’e-government benchmark.