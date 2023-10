ER2Digit: l’Emilia-Romagna lancia l’ecosistema di innovazione digitale

Per attraversare la frontiera della transizione digitale imprese e Pubblica amministrazione hanno bisogno di strumenti digitali sofisticati su cui contare, strumenti che la Regione mette a disposizione per realizzare un ecosistema regionale di innovazione digitale, che fanno sembrare più vicini gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e del Patto per il Lavoro.

Di questo, e non solo, si è discusso all’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna nel corso dell’evento “Emilia-Romagna – dove imprese e PA incontrano il digitale”; i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese del territorio hanno avuto la possibilità di conoscere i servizi di innovazione digitale offerti dal progetto della Regione Emilia-Romagna denominato ER2Digit, il polo pubblico dell’innovazione digitale.

ER2Digit è l’European Digital Innovation Hub (EDIH) della regione Emilia-Romagna, un centro specializzato nei processi di innovazione digitale coordinato da ART-ER e partecipato da Lepida e Cineca che nasce per favorire il miglioramento dell’offerta di servizi pubblici e l’adozione di tecnologie digitali avanzate da parte di pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese del territorio, tecnologie che vanno dall’intelligenza artificiale al calcolo ad alte prestazioni.

Grazie a un finanziamento da 4,5 mln. da parte della Commissione Europea e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ER2Digit fa parte della rete degli EDIH, costituita da 151 partenariati finanziati dalla Commissione nell’ambito del programma Digital Europe.

Il catalogo di servizi messi a disposizione dal centro riguarda diversi ambiti quali sanità, costruzioni, cultura, turismo, monitoraggio del territorio e sostenibilità.

4 i principali gruppi di soluzioni: prima di tutto ci sono corsi sulle competenze digitali avanzate e specializzate, oltre a percorsi di formazione, poi è previsto il supporto alla ricerca di investimenti ed ER2Digit si prefigge di agevolare l’accesso a finanziamenti pubblici e privati, sia per riprogettare i processi aziendali per l’adozione di soluzioni digitali, sia per valutare potenzialità e rischi di un investimento (la “due diligence”).

Test before invest invece è quell’insieme di servizi che prevedono la realizzazione di test, sperimentazioni e validazioni tramite il supporto allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, la definizione dei percorsi, l’accesso alle infrastrutture, alle attrezzature digitali, previste poi sessioni dimostrative ed eventi di sensibilizzazione.

Infine, tramite i servizi di networking, messi a disposizione dall’Enterprise Europe Network, la più importante rete europea per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI, si offre supporto all’accesso a reti locali e internazionali, esplorazioni in ambito tecnologico, ricerca di partner e servizi adatti per risolvere sfide specifiche.

ER2Digit lancerà la prima manifestazione di interesse entro il 22 novembre 2023, in modo da permettere ai soggetti interessati di approfondire il catalogo dei servizi e identificare le opportunità più vicine alle proprie necessità di innovazione.

Fonte: Emilia Romagna