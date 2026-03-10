Equità tra generazioni: la Commissione europea lancia la prima Strategia per un futuro condiviso

La Commissione europea ha adottato il 10 marzo 2026 la prima Strategia sull’Equità Intergenerazionale, un documento programmatico che segna una svolta nell’approccio alle politiche pubbliche dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è garantire che le decisioni assunte oggi non scarichino costi sproporzionati sulle generazioni future, introducendo strumenti concreti per tenere insieme bisogni presenti e prospettive di lungo periodo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di sfide strutturali che si intrecciano e si amplificano: il cambiamento demografico, i mutamenti del mercato del lavoro, la transizione digitale, l’impatto dei cambiamenti climatici e le tensioni geopolitiche. Tutti fattori che, se affrontati in un’ottica di breve termine, rischiano di compromettere le possibilità di chi verrà.

Il Contratto Intergenerazionale: tre pilastri per un patto tra generazioni

Cuore della Strategia è il concetto di «Contratto Intergenerazionale», una cornice valoriale e operativa costruita su tre assi fondamentali:

• Policymaking equo: introduzione del «youth check», uno strumento di valutazione preventiva dell’impatto delle politiche sui giovani e sulle generazioni future, affiancato da metodologie di foresight (prospettiva di lungo periodo) nelle pubbliche amministrazioni.

• Opportunità eque: misure per contrastare le discriminazioni legate all’età, garantendo accesso paritario a istruzione, lavoro e protezione sociale indipendentemente dalla generazione di appartenenza.

• Territori equi: il principio che la regione in cui si nasce non debba determinare le prospettive di vita di un individuo, con azioni specifiche per riequilibrare i divari territoriali all’interno dell’UE.

Gli strumenti: dall’Indice di Equità alla voce dei territori

La Strategia non si limita a enunciare principi, ma delinea un set di strumenti operativi di rilievo anche per gli enti locali:

Intergenerational Fairness Index

Un indice composito per misurare lo stato dell’equità intergenerazionale nei Paesi e nelle regioni dell’UE. Servirà a orientare le decisioni di policy e a monitorare i progressi nel tempo, offrendo ai Comuni e alle Regioni una base comparativa per valutare le proprie performance.

Pacchetto multilingue per la pianificazione orientata al futuro

Strumenti di supporto alla «future literacy» — la capacità di ragionare in ottica prospettica — rivolti alle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Un’opportunità formativa di rilievo per i funzionari e i dirigenti degli enti locali.

Forum sulla demografia

Uno spazio di confronto strutturato sui trend demografici europei, con particolare attenzione alle implicazioni per i servizi locali, la pianificazione urbana e le politiche di welfare.

Voices of the Future

Un’iniziativa lanciata in partnership con il Comitato delle Regioni che invita gli enti locali e regionali a partecipare attivamente alla definizione del futuro dei propri territori. Un canale diretto di coinvolgimento per i Comuni che intendono posizionarsi come laboratori di governance intergenerazionale.

Il contesto internazionale e il ruolo dell’ONU

La Strategia si colloca in continuità con il Patto per il Futuro adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2024 e con la Dichiarazione sulle Generazioni Future, documenti che sanciscono a livello globale l’importanza di un approccio multilaterale alla governance di lungo periodo.

L’UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a contribuire al processo ONU sulle Generazioni Future attraverso un Progress Report previsto per l’inizio del 2028, anno in cui si farà un primo bilancio dell’attuazione della Strategia.

“Il futuro chiama, e la Commissione ha risposto. È una scelta strategica. Un impegno chiaro per incorporare equità, sostenibilità, resilienza e lungimiranza in tutte le politiche. Questo è solo l’inizio.”

— Glenn Micallef, Commissario per l’Equità Intergenerazionale, Gioventù, Cultura e Sport

Cosa significa per i Comuni italiani

La Strategia europea sull’Equità Intergenerazionale non è un documento astratto: i suoi strumenti e obiettivi hanno ricadute dirette sulle politiche locali, dalla pianificazione urbana alle politiche abitative, dai servizi educativi alla cura degli anziani. I Comuni italiani sono chiamati, anche attraverso ANCI, a intercettare le opportunità che deriveranno dai nuovi fondi e strumenti europei collegati a questa Strategia.

In particolare, l’iniziativa Voices of the Future — promossa in partnership con il Comitato delle Regioni — rappresenta un’occasione concreta per gli enti locali di far sentire la propria voce nella costruzione delle politiche europee, portando al tavolo continentale le specificità e le fragilità dei propri territori: le aree interne, i piccoli Comuni, le zone soggette a spopolamento.

Il principio dei «territori equi», infine, risuona con forza nelle agende di molti Comuni italiani che da anni chiedono politiche di riequilibrio strutturale tra aree metropolitane e periferie. La Strategia europea potrebbe offrire nuovi argomenti e nuovi strumenti a questa battaglia.