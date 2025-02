Enti locali, la Cosfel approva 44 assunzioni per 15 comuni

Si è riunita ieri al Viminale, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Ne da notizia il Ministero dell’Interno in un comunicato sul proprio sito.

Nel corso dell’incontro sono state valutate complessivamente 17 delibere in materia di personale, presentate da 15 comuni: all’esito dei lavori sono state approvate 5 rideterminazioni di dotazioni organiche e 44 assunzioni a tempo determinato. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le istanze presentate dai comuni di Camerota (Sa), Canna (Cs), Castel Morrone (Cs), Gallicano nel Lazio (Rm), Palazzo San Gervasio (Pz) e Ustica (Pa).

La Commissione, inoltre, ha esaminato 3 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Monteforte Irpino (Av), Simbario (Vv) e San Cipriano Picentino (Sa), 3 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i comuni di Ustica (Pa), Cetraro (Cs) e Santa Venerina (Ct) e, infine, 2 piani di estinzione per i comuni di Caulonia (Rc) e San Cataldo (Pa).

Fonte: Ministero dell’Interno