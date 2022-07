EmiliaRomagnaWiFi, da Cervia e Milano Marittima la copertura gratuita della costa

Entro il 2024 su tutta la Riviera romagnola sarà disponibile una copertura Wi-Fi gratuita e performante: questo l’ambizioso obiettivo che parte con un primo, virtuale, mattone corrispondente ai sette chilometri di lungomare antistante a Cervia e Milano Marittima. Questa parte di costa è la prima a essere raggiunta dal servizio EmiliaRomagna WiFi in virtù dell’elevata densità di popolazione e frequentazione turistica: in particolare verranno coperte via Roma, il porto canale e i magazzini del Sale a Cervia mentre viale Forlì e viale Gramsci a Milano Marittima. La Regione Emilia-Romagna inizia quindi, tramite la controllata Lepida, uno dei piani più ambiziosi per garantire una connettività senza fili con la banda ultra-larga ad accesso libero e gratuito l’intera costa emiliano-romagnola che si estende da Cattolica ai lidi ferraresi. La rete pubblica regionale garantisce a residenti e turisti, italiani e stranieri, un accesso a Internet facile, gratuito, veloce e sempre attivo con la particolarità di non richiedere alcuna registrazione: in totale sono stati dislocati 86 access point e 43 armadi collegati in fibra ottica alla rete di Lepida.

Fonte: Regione Emilia Romagna