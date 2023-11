Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l’amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.

Fonte: Corte di Cassazione