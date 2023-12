In GU Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2023 pubblicato il Decreto 3 agosto 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione recante “Dottorati comunali per le aree individuate nella «Strategia nazionale delle aree interne» – Ripartizione delle risorse tra i comuni delle aree interne selezionati con bando del 38° ciclo“. Il decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (38° ciclo), le modalità di ripartizione, i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».

I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati alle aggregazioni dei comuni proponenti tenendo conto della quota massima stabilita pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità del dottorato, nella misura indicata nell’elenco di cui all’art. 1 del decreto direttoriale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 288 del 12 settembre 2022, rettificato dal decreto direttoriale n. 305 del 26 settembre 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale in data 26 settembre 2022, che approva le attivita’ istruttorie del Responsabile del procedimento e l’elenco delle quarantasei domande di partecipazione ammissibili a finanziamento per un totale di euro 3.412.608,75, nell’ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali»”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale