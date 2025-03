Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo n. 23 del 10 marzo 2025 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario“.

Il decreto detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento DORA e al recepimento della direttiva DORA, nonché a garantire il coordinamento con le vigenti disposizioni di settore.

All’art. 4 sono disciplinate le segnalazione dei gravi incidenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e notifica volontaria delle minacce informatiche significative.

Fonte: Gazzetta Ufficiale