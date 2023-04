Disabilità, dal Mit 22 milioni contro le barriere architettoniche nelle case

Dal Mit risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati: si tratta di 22.174.532,48 euro solo per l’anno in corso.

È frutto della decisione della Conferenza Unificata che ha esaminato e dato parere favorevole al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Mit per la gestione del Fondo. Le richieste economiche delle Regioni sono state soddisfatte al 100%.

Il decreto ripartisce le risorse tra le Regioni, in proporzione al fabbisogno indicato, che provvederanno tramite i Comuni all’assegnazione dei contributi ai cittadini diversamente abili che ne hanno fatto richiesta per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle proprie abitazioni.

L’erogazione delle somme avverrà dopo la sottoscrizione del decreto da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze.

Di seguito la richiesta economica avanzata dalle regioni e il riparto conseguente

ABRUZZO Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 553.465,24 – Ripartizione risorse anno 2023: 553.465,24

BASILICATA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.421.464,46 – Ripartizione risorse anno 2023: 1.421.464,46

CALABRIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 418.376,75 – Ripartizione risorse anno 2023: 418.376,75

CAMPANIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 600.165,10 – Ripartizione risorse anno 2023: 600.165,10

EMILIA ROMAGNA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 2.749.485,39 – Ripartizione risorse anno 2023: 2.749.485,39

FRIULl VENEZIA GIULIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 600.000,00 – Ripartizione risorse anno 2023: 600.000,00

LAZIO Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.900.034,52 – Ripartizione risorse anno 2023: 1.900.034,52

LIGURIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 293.590,39- Ripartizione risorse anno 2023: 293.590,39

LOMBARDIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 6.093.588,00- Ripartizione risorse anno 2023: 6.093.588,00

MARCHE Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.395.735,11 – Ripartizione risorse anno 2023: 1.395.735,11

MOLISE Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 125.566,22 – Ripartizione risorse anno 2023: 125.566,22

PUGLIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.411.417,66 – Ripartizione risorse anno 2023: 1.411.417,66

SARDEGNA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.533.032,77- Ripartizione risorse anno 2023: 1.533.032,77

SICILIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 520.243,36 – Ripartizione risorse anno 2023: 520.243,36

TOSCANA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 668.934,36 – Ripartizione risorse anno 2023: 668.934,36

UMBRIA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 1.043.164,43 – Ripartizione risorse anno 2023: 1.043.164,43

VALLE D’AOSTA Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 118.564,71 – Ripartizione risorse anno 2023: 118.564,71

VENETO Fabbisogno regionale all’1/03/2022: 727.704,01 – Ripartizione risorse anno 2023: 727.704,01