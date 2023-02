Il Dipartimento per lo Sport comunica che le attività propedeutiche e finalizzate all’erogazione dei contributi a Fondo perduto in favore dei gestori degli impianti sportivi e a ristoro delle spese di sanificazione sono in via di ultimazione, grazie anche al supporto richiesto dal Dipartimento alla società in house Sport e Salute che ha assicurato una fattiva collaborazione.

Si informa pertanto che le procedure di pagamento nei confronti dei beneficiari ammessi al finanziamento inizieranno il prossimo 20 marzo .

Fonte: Dipartimento per lo Sport