Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato: i Comuni devono dimostrare un pregiudizio concreto per impugnare il piano regionale

Nel contenzioso sul dimensionamento della rete scolastica, il principio di diritto prevale sulle contestazioni legate agli effetti indiretti delle riorganizzazioni. Lo afferma il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 3979 del 19 maggio 2026 (ricorso n. 7689/2025), che interviene sul tema della legittimazione degli enti locali a impugnare i piani regionali di aggregazione delle istituzioni scolastiche.

Secondo Palazzo Spada, i Comuni che contestano una misura di dimensionamento devono dimostrare un interesse ad agire concreto e attuale, ossia un pregiudizio effettivo derivante dall’atto impugnato. Non è sufficiente prospettare effetti solo eventuali o indiretti, né richiamare in modo generico il ruolo strategico dell’istituto scolastico sul territorio o il rischio di un indebolimento dell’offerta formativa.

Il Consiglio di Stato chiarisce che il dimensionamento della rete scolastica ha natura essenzialmente organizzativa e amministrativa: l’accorpamento di istituti incide sul piano dirigenziale e gestionale, ma non determina automaticamente modifiche alla continuità didattica, alla permanenza dei plessi o all’offerta formativa. Eventuali conseguenze su classi, organici o organizzazione scolastica rientrano infatti nelle competenze dell’amministrazione statale e non sono automaticamente imputabili alle decisioni regionali di riordino.

La sentenza precisa inoltre che neppure il richiamo alla tutela dei territori montani può fondare, da solo, un interesse giuridicamente rilevante in assenza della prova di una concreta lesione derivante dal piano di dimensionamento. Gli effetti paventati devono essere dimostrati sul piano fattuale e causale, senza limitarsi a prospettazioni ipotetiche.

Con questa decisione, il Consiglio di Stato consolida un orientamento già espresso dalla stessa Sezione (sentenza n. 2946/2026), ribadendo che le controversie sul dimensionamento scolastico non possono basarsi su valutazioni astratte o timori futuri, ma richiedono la dimostrazione di un danno amministrativamente rilevante e immediatamente collegabile alla scelta organizzativa contestata.