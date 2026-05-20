Consiglio di Stato: l’autotutela sul subingresso SCIA resta vincolata ai requisiti tipici e non può estendersi alla contestazione edilizia non formalmente accertata

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con sentenza n. 03911/2026 REG.PROV.COLL. (pubblicata il 18 maggio 2026), sul ricorso n. 04091/2025 REG.RIC., interviene sui limiti del potere di autotutela esercitato dalla pubblica amministrazione in materia di SCIA di subingresso in attività commerciale, ribadendo un principio di diritto volto a delimitare in modo rigoroso l’ambito del controllo amministrativo.

La decisione conferma che, nel caso di subentro in un’attività, l’intervento dell’amministrazione è rigidamente vincolato alla verifica dell’effettiva cessione dell’azienda e al possesso, in capo al subentrante, dei soli requisiti morali e professionali previsti dalla normativa di settore. Ogni estensione del sindacato a profili ulteriori, come la permanenza dei presupposti urbanistico-edilizi dell’immobile, non può essere effettuata in via autonoma nell’ambito del procedimento di subingresso o della successiva autotutela.

Secondo il Collegio, infatti, l’eventuale rilievo di difformità edilizie presuppone l’attivazione e la conclusione dei procedimenti tipizzati dal d.P.R. n. 380/2001, in particolare quelli che conducono a un formale accertamento dell’abuso e alla relativa sanzione. In assenza di tale passaggio, gli accertamenti meramente endoprocedimentali non possono assumere valore provvedimentale idoneo a fondare l’annullamento della SCIA o la revoca dei titoli autorizzatori.

La pronuncia ribadisce inoltre che il principio di pregiudizialità tra conformità urbanistico-edilizia e attività commerciale non può essere invocato per giustificare provvedimenti interdittivi immediati, se non all’esito di un procedimento amministrativo completo e formalmente definito.

Il Consiglio di Stato chiarisce altresì che la disponibilità dell’immobile da parte dell’operatore economico, anche se oggetto di contestazioni o di contenzioso civile pendente, non è di per sé sufficiente a legittimare l’annullamento in autotutela della SCIA, in assenza di una falsa rappresentazione dei fatti o di una violazione dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Ne deriva, sul piano sistematico, una conferma del carattere tipizzato e non espansivo del potere di autotutela in materia di SCIA, che non può trasformarsi in uno strumento surrogatorio dei procedimenti repressivi edilizi né in un mezzo per anticipare valutazioni estranee al perimetro normativo del subingresso.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato (sentenza n. 03911/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 04091/2025 REG.RIC., pubblicata il 18/05/2026) ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado e consolidando il principio di stretta legalità nell’esercizio dei poteri di autotutela sulle SCIA.