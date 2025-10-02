Digitalizzazione PA: in vigore le nuove specifiche tecniche per lo Sportello Unico (SUAP)

È ufficiale: la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione compie un ulteriore passo avanti. Con la pubblicazione del Decreto interministeriale del 5 agosto 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, entrano in vigore le modifiche alle Specifiche Tecniche di interoperabilità del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

Il provvedimento sancisce l’adozione degli adeguamenti presenti nel branch “approved01” del repository GitHub di progetto, che ora diventano parte integrante dello sviluppo delle componenti SUAP.

Cosa cambia

Queste modifiche sono fondamentali per ottimizzare e migliorare il flusso di comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti relativi alle attività produttive. L’obiettivo primario è duplice:

Favorire il percorso di trasformazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, rendendo i processi più snelli ed efficienti. Garantire la piena efficacia degli adeguamenti tecnici già sviluppati e allineati nel branch “main” di progetto, approvati in precedenza con il decreto del 26 settembre 2023.

In sintesi, si tratta di un’azione che rientra nel più ampio processo di miglioramento continuo voluto da AgID, volto a garantire una gestione dei procedimenti SUAP sempre più moderna e interoperabile.

Per maggiori dettagli sulle novità introdotte, è possibile visionare le seguenti risorse:

Infine, per facilitare la consultazione degli artefatti tecnici, si riporta il link alle Specifiche Tecniche vigenti:

Fonte: AgID