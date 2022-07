Digitalizzazione della Pa, successo della formazione Agid

24 incontri, 6 macro temi affrontati, più di 9mila iscrizioni da parte di Responsabili della Transizione Digitale (RTD) e dipendenti pubblici: sono i numeri del primo semestre 2022 per la formazione messa in campo da Agid e Formez nell’ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale per la realizzazione di “Italia login – la casa del cittadino”, un progetto nato per formare e informare le Pubbliche Amministrazioni impegnate nel processo di trasformazione digitale, accrescere l’utilizzo dei servizi digitali e promuovere l’adesione alle piattaforme abilitanti e la gestione dei dati come bene comune. Agid e Formez hanno proseguito l’attività di formazione avviata nel marzo 2021, che ha visto, fino alla fine dello scorso anno, la realizzazione di 10 cicli di webinar e 5 incontri formativi destinati agli RTD, ai funzionari degli uffici da loro coordinati, ai rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni e società in house, di imprese e cittadini, per un totale di 42 incontri complessivi e 8.800 iscrizioni.

Nel semestre appena concluso, invece, sono stati già realizzati 24 webinar, che hanno riguardato, in particolare, il tema degli open data e dei dati territoriali, con il lancio delle nuove Linee Guida sull’apertura dei dati e sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attualmente in consultazione; il nuovo Piano Triennale 2021-2023 e il format di PT predisposto per le Amministrazioni; i temi dell’accessibilità, della cittadinanza digitale, della cultura digitale e delle competenze digitali. Per le attività di formazione svolte nel periodo gennaio-giugno 2022 sono state registrate oltre 9mila iscrizioni da parte di RTD e dipendenti pubblici, superando già la platea dello scorso anno, a testimonianza del crescente interesse nel nostro Paese per i temi della trasformazione digitale. I corsi hanno ricevuto anche un ottimo riscontro da parte dei fruitori: il 72% ha partecipato a più di un evento e l’indice medio di gradimento per questo semestre è stato di oltre 4,5 su 5. Forti di questi dati, Agid e Formez stanno mettendo a punto una nuova offerta formativa, con nuovi corsi che partiranno in autunno. Nel frattempo è possibile rivedere online i webinar che si sono svolti nell’ultimo semestre e nel 2021, disponibili a questo link.

Fonte: Agid