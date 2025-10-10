Digitalizzazione. Da UE 204 mln per innovazione, competenze e sanità

La Commissione europea ha stanziato oltre 204 milioni di euro in nuovi finanziamenti per sostenere la diffusione e l’adozione di tecnologie digitali innovative in tutta Europa, attraverso una serie di bandi nell’ambito del programma Europa Digitale (DIGITAL). L’iniziativa, che fa seguito a una recente modifica del programma di lavoro 2025-2027, mira a potenziare l’innovazione in diversi settori chiave, dalle imprese alla sanità, fino al comparto pubblico e automobilistico.
I principali settori di intervento
I nove inviti a presentare proposte sono focalizzati su aree strategiche per la transizione digitale del continente. Tra questi:
- Identità Digitale e Pubblica Amministrazione: un primo bando, già attivo, destina 15 milioni di euro allo sviluppo del portafoglio europeo di identità digitale e delle patenti di guida mobili, facilitando l’interazione digitale tra cittadini e servizi.
- Supporto alle Imprese: saranno assegnati 87,2 milioni di euro per consolidare e completare la rete dei Poli Europei dell’Innovazione Digitale (EDIH), strutture fondamentali che aiutano le piccole e medie imprese a digitalizzare le loro attività.
- Sanità e Ricerca: un investimento significativo di 22,5 milioni di euro andrà a sostenere la ricerca biomedica e l’introduzione della sanità personalizzata attraverso l’infrastruttura europea di dati genomici. Ulteriori 14,4 milioni di euro saranno dedicati alla diffusione di soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) nella diagnostica per immagini.
- Automotive e Dati: il settore automobilistico riceverà un finanziamento combinato di 4,5 milioni di euro per la creazione della piattaforma di collaborazione dell’Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi. A ciò si aggiungono 9 milioni di euro per supportare la condivisione dei dati industriali.
- Contrasto alla Disinformazione: infine, 6 milioni di euro sono stati stanziati per i poli dell’Osservatorio Europeo dei Media Digitali (EDMO), rafforzando l’impegno contro la disinformazione.
Mentre l’invito sull’identità digitale è già disponibile, la maggior parte degli altri otto bandi sarà pubblicata il 4 novembre. Le informazioni dettagliate sulle procedure di candidatura sono disponibili sul portale “EU Funding & Tenders”.