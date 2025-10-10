Digitalizzazione. Da UE 204 mln per innovazione, competenze e sanità

La Commissione europea ha stanziato oltre 204 milioni di euro in nuovi finanziamenti per sostenere la diffusione e l’adozione di tecnologie digitali innovative in tutta Europa, attraverso una serie di bandi nell’ambito del programma Europa Digitale (DIGITAL). L’iniziativa, che fa seguito a una recente modifica del programma di lavoro 2025-2027, mira a potenziare l’innovazione in diversi settori chiave, dalle imprese alla sanità, fino al comparto pubblico e automobilistico.

I principali settori di intervento

I nove inviti a presentare proposte sono focalizzati su aree strategiche per la transizione digitale del continente. Tra questi:

Identità Digitale e Pubblica Amministrazione: un primo bando, già attivo, destina 15 milioni di euro allo sviluppo del portafoglio europeo di identità digitale e delle patenti di guida mobili, facilitando l’interazione digitale tra cittadini e servizi.

un primo bando, già attivo, destina allo sviluppo del e delle patenti di guida mobili, facilitando l’interazione digitale tra cittadini e servizi. Supporto alle Imprese: saranno assegnati 87,2 milioni di euro per consolidare e completare la rete dei Poli Europei dell’Innovazione Digitale (EDIH) , strutture fondamentali che aiutano le piccole e medie imprese a digitalizzare le loro attività.

saranno assegnati per consolidare e completare la rete dei , strutture fondamentali che aiutano le piccole e medie imprese a digitalizzare le loro attività. Sanità e Ricerca: un investimento significativo di 22,5 milioni di euro andrà a sostenere la ricerca biomedica e l’introduzione della sanità personalizzata attraverso l’infrastruttura europea di dati genomici. Ulteriori 14,4 milioni di euro saranno dedicati alla diffusione di soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) nella diagnostica per immagini.

un investimento significativo di andrà a sostenere la e l’introduzione della attraverso l’infrastruttura europea di dati genomici. Ulteriori saranno dedicati alla diffusione di soluzioni di nella diagnostica per immagini. Automotive e Dati: il settore automobilistico riceverà un finanziamento combinato di 4,5 milioni di euro per la creazione della piattaforma di collaborazione dell’ Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi . A ciò si aggiungono 9 milioni di euro per supportare la condivisione dei dati industriali.

il settore automobilistico riceverà un finanziamento combinato di per la creazione della piattaforma di collaborazione dell’ . A ciò si aggiungono per supportare la condivisione dei dati industriali. Contrasto alla Disinformazione: infine, 6 milioni di euro sono stati stanziati per i poli dell’Osservatorio Europeo dei Media Digitali (EDMO), rafforzando l’impegno contro la disinformazione.

Mentre l’invito sull’identità digitale è già disponibile, la maggior parte degli altri otto bandi sarà pubblicata il 4 novembre. Le informazioni dettagliate sulle procedure di candidatura sono disponibili sul portale “EU Funding & Tenders”.