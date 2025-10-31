Digitale: Italia in progresso sulla connettività, ma il nodo resta quello delle competenze

Innovazione 31 Ottobre 2025, di Redazione

Dai dati del nuovo rapporto I-Com emerge un’Italia sempre più connessa, ma ancora poco preparata a sfruttare appieno le potenzialità del digitale e dell’intelligenza artificiale

Businessman on blurred background using digital presentation for partnership business 3D rendering
Articoli correlati
Innovazione

731 milioni per la ricerca e lo sviluppo: al via dal 14 gennaio gli Accordi per l’Innovazione

Innovazione

Al via un avviso PNRR da 100 milioni per i comuni: Risorse in Comune

Innovazione

Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi avviano un consorzio sui beni digitali

Innovazione

Rapporto Ced: la crescita passa dall’adozione rapida delle nuove tecnologie

Innovazione

Al via nei cantieri il badge digitale: uno strumento per sicurezza e legalità

L’Italia compie passi avanti nel percorso verso gli obiettivi del digital decade europeo, soprattutto sul fronte della connettività, ma continua a scontare ritardi nelle competenze digitali e nella trasformazione delle imprese. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Istituto per la Competitività (I-Com) “Sui bit della competitività. Competenze e infrastrutture digitali per un’Italia che guarda al futuro”, presentato a Roma nell’ambito dell’Osservatorio annuale sulle reti e i servizi di nuova generazione.

Secondo lo studio, il nostro Paese è in linea per raggiungere i target europei sulla copertura 5G entro il 2025 e sulla fibra ottica (Fttp e Vhcn) entro il 2028. Buoni risultati anche nella digitalizzazione dei servizi pubblici, che dovrebbero essere pienamente operativi per cittadini e cartelle cliniche elettroniche entro il 2027.

Molto più lenta invece la corsa delle imprese e delle competenze digitali: mantenendo gli attuali ritmi, la piena digitalizzazione delle Pmi arriverebbe solo nel 2152 e quella delle competenze nel 2481. Oggi solo il 27% delle aziende italiane è digitalizzato, contro una media europea del 34%, e meno di un’impresa su cinque offre corsi di formazione Ict ai propri dipendenti.

Sul fronte dei servizi pubblici digitali, l’Italia raggiunge il 69,4% – poco sotto la media Ue – ma la percezione dei cittadini è positiva: oltre sette italiani su dieci ritengono che la digitalizzazione renda la vita più semplice. L’identità digitale è in crescita, utilizzata dal 39% della popolazione, mentre il completamento degli obiettivi è previsto per il 2027 (cittadini) e il 2031 (imprese).

“Serve un deciso rafforzamento delle competenze digitali e un maggiore investimento nelle tecnologie avanzate, soprattutto tra le Pmi”, ha commentato il presidente di I-Com, Stefano da Empoli, sottolineando l’importanza di una Pubblica Amministrazione “davvero digitale, efficiente e vicina ai cittadini”.

L’indagine I-Com mostra anche che il 60% degli italiani si considera “abbastanza competente” in ambito digitale, ma solo il 16% ha seguito corsi strutturati. L’apprendimento avviene perlopiù in modo autonomo o informale, mentre un quarto degli intervistati dichiara di aver appreso nuove nozioni grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Sul versante infrastrutturale, l’I-Com Ultrabroadband Index 2025 posiziona l’Italia al 14° posto in Europa, in calo di tre posizioni. La copertura 5G raggiunge il 93% delle aree urbane e il 74% di quelle rurali, ma l’utilizzo resta ancora limitato.

L’adozione dell’intelligenza artificiale cresce ma rimane sotto la media europea: nel 2024 l’8,2% delle imprese italiane utilizza tecnologie IA (contro il 13,5% Ue), e il 20% sperimenta strumenti di IA generativa. Anche la popolazione mostra interesse crescente: un italiano su quattro usa applicativi basati su IA, sebbene il livello di conoscenza resti inferiore rispetto ad altri Paesi europei.

Il rapporto segnala infine una forte espansione dell’offerta universitaria dedicata all’intelligenza artificiale: per l’anno accademico 2025/26 sono stati censiti 1.143 corsi, tra lauree, master e dottorati, con una concentrazione maggiore nel Lazio, seguito da Toscana e Campania. Lombardia e Lazio guidano invece per numero di lauree magistrali.

L’Italia, insomma, corre veloce sulla rete ma deve ancora investire nella formazione: un passaggio decisivo per trasformare la connettività in reale competitività.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica