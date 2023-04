Differimento al 31 maggio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 degli Enti locali

Il Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro ha presieduto oggi una riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, durante la quale – su richiesta di ANCI e di UPI – è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali.

Nella stessa seduta, è stato deliberato il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023.

L’ANCI e l’UPI hanno espresso, infine, l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante il riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l’anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli Enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Fonte: Viminale