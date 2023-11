Designers Italia: due nuovi modelli di siti web informativi

Designers Italia ha avviato la progettazione e la realizzazione di due nuovi modelli di siti web informativi. Il primo, dedicato alle aziende sanitarie locali, ha l’obiettivo di facilitare gli utenti nella ricerca di indicazioni utili al proprio percorso di cura come, per esempio, la posizione delle strutture sanitarie più vicine, le modalità di accesso a visite ed esami, la richiesta di esenzioni o certificazioni. Il secondo invece è dedicato ai musei civici ed è pensato per offrire ai visitatori tutte le informazioni di cui hanno bisogno per pianificare una visita: conoscere le mostre e le collezioni visitabili, visualizzare gli orari di apertura e i prezzi dei biglietti, scoprire i collegamenti con altri punti di interesse sul territorio.

Entrambe le iniziative si collocano nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici“ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e hanno l’ambizione di facilitare gli enti sul territorio nella realizzazione di esperienze digitali di qualità, coerenti con gli altri siti della Pubblica Amministrazione e nel pieno rispetto della normativa vigente. L’adozione dei modelli, infatti, permette l’adesione alle linee guida nazionali, alle migliori pratiche di progettazione digitale e alle indicazioni europee basate su eGovernment benchmark. Al contempo gli enti e i loro fornitori avranno a disposizione riferimenti e strumenti utili a realizzare il proprio sito risparmiando tempo e risorse.