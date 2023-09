Definiti i parametri per l’individuazione degli Enti locali in condizione di deficit strutturale

In GU Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023 si da comunicazione che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del 4 agosto 2023 delMinistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con i relativi allegati A e B, recante approvazione, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, citta’ metropolitane e comunita’ montane dei parametri obiettivi – individuati all’interno del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011», approvato con decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2022 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarieta’ nonche’ le tabelle contenenti i parametri obiettivi di riscontro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale