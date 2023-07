Decreto riparto 2023 ai Comuni 50 mln (Fsc) per servizio trasporto alunni con disabilita’

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Intero il comunicato https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-giugno-2023 (a breve in Gazzetta ufficiale) relativo al Decreto interministeriale 17 maggio 2023 con allegati, approvato in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali il 28 marzo 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 7 giugno scorso, per il riparto 2023 ai Comuni del contributo di 50 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità.

Fonte: ANCI