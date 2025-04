Danno causato dalla “circolazione” di un veicolo senza guida di rotaie

La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 1812/2025 ha stabilito, così come si apprende dalla massima diffusa dagli uffici della Corte, che qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209

art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 30723 del 2022 Rv. 666048-01, N. 10394 del 2024 Rv. 670899-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21983 del 2021 Rv. 661872-01

