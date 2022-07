Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti, Disegni e Marchi

A partire dal 27 settembre le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro.

È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, adottata dal ministro Giancarlo Giorgetti.

In particolare, le piccole e medie imprese potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario:

dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR);

per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR); dall’ 11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro;

per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro; dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro.

Documenti

Fonte: MISE