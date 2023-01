DAIT: ristoro ai comuni per minori entrate derivanti da specifiche esenzioni IMU

In un comunicato del Ministero dell’Interno, presente in GU Serie Generale n.16 del 20-01-2023, in merito al “Riparto parziale dell’incremento di 9,2 milioni di euro, per l’anno 2022, del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” si da atto che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI»,

e’ stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, con il relativo allegato A, concernente il «Riparto parziale dell’incremento di 9,2 milioni di euro, per l’anno 2022, del Fondo di cui all’art. 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione, per la prima rata 2022, dall’IMU per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli».

Fonte: Gazzetta Ufficiale